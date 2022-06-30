Исламабад, 30 июня 2022, 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар призвала к смягчению западных санкций против Афганистана, заявив в интервью немецкой газете Welt, что нельзя ставить под угрозу базовое функционирование афганской экономики, как передает 30 июня Reuters.

Афганские дети
Афганские дети
Afghanistan Matters

Захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году заставил иностранные правительства во главе с США сократить международную помощь Афганистану, а строгие санкции привели к ослаблению финансового сектора страны.

Кхар заявила, что экономическая изоляция Афганистана ведет страну к экономическому краху.

«Если страна останется закрытой для международных банковских операций, а ее иностранные активы останутся замороженными, то именно это и произойдет. Мы не должны провоцировать голод», — добавила она.

По мнению Кхар, вывод западных войск из Афганистана имел серьезные последствия для страны, поскольку не было попыток найти решение с помощью переговоров, и призвала Германию сыграть активную политическую роль в ослаблении санкций.

«В сложившейся ситуации продолжать морить голодом Афганистан и рисковать экономическим крахом в стране — не лучшая идея», — сказала она и добавила, что экономическая поддержка необходима афганскому народу.

«Как так получилось, что мы потратили 3 триллиона долларов на войну, а сегодня у нас нет даже 10 миллиардов долларов на выживание афганцев? Я не понимаю такого поведения», — посетовала Кхар.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер Пакистана поручил покупать афганский уголь за рупии