Исламабад, 30 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Пакистана Хина Раббани Кхар призвала к смягчению западных санкций против Афганистана, заявив в интервью немецкой газете Welt, что нельзя ставить под угрозу базовое функционирование афганской экономики, как передает 30 июня Reuters.

Afghanistan Matters Афганские дети

Захват власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в прошлом году заставил иностранные правительства во главе с США сократить международную помощь Афганистану, а строгие санкции привели к ослаблению финансового сектора страны.

Кхар заявила, что экономическая изоляция Афганистана ведет страну к экономическому краху.

«Если страна останется закрытой для международных банковских операций, а ее иностранные активы останутся замороженными, то именно это и произойдет. Мы не должны провоцировать голод», — добавила она.

По мнению Кхар, вывод западных войск из Афганистана имел серьезные последствия для страны, поскольку не было попыток найти решение с помощью переговоров, и призвала Германию сыграть активную политическую роль в ослаблении санкций.

«В сложившейся ситуации продолжать морить голодом Афганистан и рисковать экономическим крахом в стране — не лучшая идея», — сказала она и добавила, что экономическая поддержка необходима афганскому народу.

«Как так получилось, что мы потратили 3 триллиона долларов на войну, а сегодня у нас нет даже 10 миллиардов долларов на выживание афганцев? Я не понимаю такого поведения», — посетовала Кхар.