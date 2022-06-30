Джакарта, , 09:09 — REGNUM Великобритания через своего посла в Джакарте Оуэна Дженкинса поприветствовала визиты президента Индонезии Джоко Видодо на Украину и в Россию, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс выразил благодарность президенту Джоко Видодо и надежду, что международный визит президента в рамках мирной миссии будет успешным», — говорится в заявлении посольства Великобритании.

В посольстве также заявили, что четверть потребностей Индонезии в зерне поставляется с Украины. Цены на зерно резко выросли, что привело к продовольственному и энергетическому кризису.

Как сообщало ИА REGNUM, после визита на Украину президент Индонезии Джоко Видодо вернулся в Польшу, чтобы затем отправиться в Москву.

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