Киев, , 09:08 — REGNUM Россия навязала Украине свою тактику боевых действий, что привело к катастрофическим потерям в рядах ВСУ, заявил в колонке для «Главреда» украинский эксперт Александр Кочетков.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», — пишет Кочетков.

Он добавил, что в боях на ближней дистанции успех будет у того, кто имеет большую боевую мощь. Российские войска превосходят украинские, в частности, по военной технике, добавил эксперт.

«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.