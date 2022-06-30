Киев, 30 июня 2022, 09:08 — REGNUM Россия навязала Украине свою тактику боевых действий, что привело к катастрофическим потерям в рядах ВСУ, заявил в колонке для «Главреда» украинский эксперт Александр Кочетков.
Он добавил, что в боях на ближней дистанции успех будет у того, кто имеет большую боевую мощь. Российские войска превосходят украинские, в частности, по военной технике, добавил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.