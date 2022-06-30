Чебоксары, 30 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства аварии в пригороде Чебоксар с участием двух грузовых автомобилей. В результате происшествия погиб водитель из Смоленской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло 29 июня около 15:14 на федеральной трассе М-7 «Волга» между посёлками Лапсары и Кугеси. По предварительным данным полиции, водитель ГАЗели, перевозивший муку, не справился с управлением и столкнулся со стоявшей впереди фурой.

«По словам очевидцев, грузовик остановился перед красным сигналом светофора», — говорится в сообщении.

В МВД по Чувашии отмечают, что в результате аварии погиб водитель одного из грузовиков — 35-летний житель Смоленской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Янтиковском районе Чувашии. По данным полиции, 23 июня в кювет вылетела иномарка, травмы получили четыре человека.

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