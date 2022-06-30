Москва, , 09:06 — REGNUM Россия не нужна странам Запада в статусе суверенной державы. Об этом 30 июня заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да (Россия неугодна Западу по факту своего существования в статусе суверенной державы — ред.), и история дает тому массу примеров», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Венедиктов в качестве подтверждения этого напомнил, что западные страны объявили холодную войну Советскому Союзу менее чем через год после окончания Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома США Джон Кирби заявил, что увеличение американского военного контингента в Восточной Европе якобы не является провокацией против России.