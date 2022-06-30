Донецк, 30 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по городу Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 6:10 зафиксирована атака с позиций в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в ДНР утром 30 июня.