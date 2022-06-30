Пермь, , 09:02 — REGNUM В Перми вынесен приговор по делу о нападении на 11-летнего мальчика, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд Freesmi.by

Фигуранта признали виновным в хулиганстве, сопряжённом с насилием. В августе 2021 года пьяный мужчина возле кафе набросил на шею мальчика шнурок в присутствии матери ребёнка и знакомых. Преступные действия злоумышленника были пресечены. Хулигана задержали на месте очевидцы.

Суд приговорил пермяка к трём с половиной годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.