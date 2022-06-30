Мадрид, 30 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. НАТО продолжает придерживаться обещания данного на саммите в Бухаресте 2008 года, Грузию примут в военных блок, но о сроках говорить рано. Об этом заявил журналистам генсек Альянса Йенс Столтенберг 29 июня после завершения первого дня саммита в Мадриде.

Nato.int Йенс Столтенберг

Он провёл встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Они обсудили дальнейшее взаимодействие республики с блоком.

«По политике открытых дверей: мы привержены сделанным обещаниям на саммите, но мы не готовы предоставить никаких конкретных сроков», — сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о Грузии.

Стоит отметить, что в НАТО регулярно говорят о готовности принять в Альянс Грузию и Украину. Каждый раз сроки не называют.