Омск, , 09:01 — REGNUM Расследование уголовного дела о незаконной игорной деятельности завершено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в следственном управлении СКР по Омской области.

Казино (сс) GregMontani

Фигуранты — десять жителей Омска — обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Проведение азартных игр»).

По данным следствия, с августа 2018 года по февраль 2021 года группа омичей организовала подпольное казино. В арендуемых помещениях проводились азартные игры с использованием игровых столов, карточек, фишек и игральных карт. Выигрыши гражданам перечисляли на банковские карты через интернет. Обвиняемые в результате своей преступной деятельности получили доход в размере не менее 12 млн рублей.

Незаконные казино располагались в домах на улицах Омской, Крупской, Пушкина, Иртышской набережной, а также по другим адресам.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, переданный полицией. Оно направлено в суд для рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии возбудили уголовное дело по факту организации незаконной игорной деятельности.

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