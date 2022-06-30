Тере-Хольский район, Тыва, 30 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Результаты аукциона на разработку участка по добыче золота в Тере-Хольском районе Тувы могут быть отменены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, при проведении конкурса не было учтено местный жителей.

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Участок в районе реки Чактыг для разведки и добычи золота был выставлен на торги в ноябре 2021 года. Победителем аукциона стало предприятие «Новый Базис», которое предложило за лицензию 402,6 млн рублей, что почти в 53 раза превысило начальную цену.

В правительстве отметили, что по закону участки земель могут предоставляться под промышленное освоение только с учётом мнения жителей, которые относятся к коренным малочисленным народам. Однако в этот раз, по данным властей, эти процедуры не были соблюдены.

«По словам жителей, они узнали о продаже прав на месторождение только из сообщений СМИ и самостоятельно провели сход, где высказались против разработки месторождения. Протокол схода и исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края были направлены муниципальными властями в июне», — отметили в правительстве.

Первое заседание по этому вопросу состоится 6 июля.