Грозный, 30 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Чечне создан еще один батальон из четырех ранее заявленных, который будет входить в состав войск Южного военного округа Минобороны РФ. Он сформирован полностью из жителей Чечни и называется «Восток-Ахмат».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Командиром подразделения назначен Асланбек Салиев, ранее занимавший должность командира полка ДПС ГИБДД МВД по Чечне. Его представил на построении личного состава батальона спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Салиев — «именно тот человек, под командованием которого бойцы на должном уровне справятся с возложенными обязанностями».

Как отметил глава региона, военнослужащие батальона в скором времени перейдут на постоянное место дислокации и приступят к полноценному несению службы.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Чечне, по предложению главы региона Рамзана Кадырова планируется создать четыре структурных подразделения Минобороны, состоящие полностью из жителей республики. Первый из них — «Запад»-Ахмат» — был создан несколько дней назад.