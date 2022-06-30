Чебоксары, 30 июня, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В столице Чувашии запустят в работу 16 фонтанов, в том числе у Дома правительства, который был законсервирован с 2016 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Чебоксар.

Наталия Николаева ИА REGNUM Фонтан на Красной площади в Чебоксарах

В городе до конца лета будут работать 16 фонтанов. В пятницу — воскресенье запускают центральный фонтан Чебоксарского залива, фонтаны на Арбате, около Дома правительства, на Певческом поле, в парке Победы и около монумента «Мать-покровительница».

Кроме того, в городе действуют фонтаны в сквере Чапаева, у магазина «Чебоксарец» и универмага «Шупашкар», Дворцов культуры Тракторостроителей и «Салют», на Красной площади, Кадетском сквере, парке Николаева.

Глава администрации Чебоксар Денис Спирин отмечает, что в 2022 года в тестовом режиме заработал большой фонтан у Дома правительства.