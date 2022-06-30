Южно-Сахалинск, 30 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 8 июля состоится дальневосточный форум экологичного транспорта. Его участники обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, газомоторного и водородного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 июня в правительстве островного региона.

Электромобиль

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В форуме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций, крупных энергетических компаний, дилерских центров, транспортных компаний, сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, производителей газозаправочного и газобаллонного оборудования.

На Сахалине активно внедряются альтернативные виды транспорта. В столице области планируют запустить электробусы, а на междугородние маршруты выйдут автобусы на газомоторном топливе. В островном регионе числится 300 электромобилей. За первые три месяца 2022 года на газомоторное топливо были переоборудованы 500 автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ начала работу первая станция быстрой зарядки для электромобилей.