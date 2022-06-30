Пермь, 30 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Перми по отремонтированной полосе дороги через плотину Камской ГЭС открыто движение, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

Подрядчик завершил работы по асфальтированию одной полосы. Организация в ночь на 30 июня начала работы на второй половине моста.

Напомним, сдать мост планируют раньше срока. Ожидается, что полноценное движение откроют уже в начале июля.