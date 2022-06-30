* талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 09:01 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заняв уезд Балхаб провинции Сарипуль в Афганистане, расстреливают мирных жителей только за то, что они хазарейцы. Об этом сообщает «8 Собх».

Собрание хазарейцев в последний день Рамадана в Дайкунди, Афганистан (сс) ISAF Headquarters Public Affairs Office

На видео, поступившем в редакцию издания, видно, как боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливают мирных жителей, в том числе шахтёров и пастухов, по решению полевого суда только то, что они этнические хазарейцы.

На одном из видео, записанном боевиками, видно, как они стреляют в мирных людей и заявляют, что те — хазарейцы.

Видеозаписи убийств в Балхабе распространяются на фоне многочисленных сообщений об убийствах мирных жителей по решению трибуналов радикальной группировки.

Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) объявила 29 июня, что расследует убийства мирных жителей в Балхабе.

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