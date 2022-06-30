Москва, , 08:55 — REGNUM Многодетные семьи из Москвы теперь могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Московской области. Соглашение об этом подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается на портале мэра столицы.

Многодетные семьи Onf.ru

Оформить карту москвича для бесплатного проезда можно в центрах госуслуг «Мои документы». Льготы на бесплатный проезд получат оба родителя многодетных семей из Москвы и их дети в возрасте до 18 лет.

Карта москвичам с правом на льготный проезд будет готова в течение 30 дней после подачи документов. Всего в Москве проживают около 191 тысячи многодетных семей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за десять лет количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза.

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