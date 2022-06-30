Минск, 30 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Перспективы расширения сотрудничества обсудил глава Самарской области Дмитрий Азаров с руководством Минского тракторного завода в Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба департамента внешних связей администрации губернатора региона.

T. me/drozdenko_au_lo Белорусская дорожная техника

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Отмечается, что Самарская делегация во главе с Азаровым посетила производственные корпуса завода, где оценила новую технику, также были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества.

«Это сокращение сроков поставки, сервисное обслуживание техники и совместная подготовка кадров для сельзохмашиностроения», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что кроме этого, члены делегации посетили «Белкоммунмаш» (это предприятие разрабатывает, выпускает и обслуживает троллейбусы, электробусы и трамваи), а также промышленную площадку холдинга «АМКОДОР» (данная компания производит коммунальную, сельскохозяйственную, дорожную, лесную и другую спецтехнику).

Отмечается, что Азаров предложил рассмотреть возможность локализации производства техники на территории Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграрии Самарской области обмениваются опытом с бизнесменами Белоруссии.