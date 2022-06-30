Питтсбург, США, , 08:54 — REGNUM Шансы российского хоккеиста Евгения Малкина остаться в «Питтсбург Пингвинз» равны 50%. Об этом 30 июня заявил агент игрока Джей Пи Бэрри.

Евгений Малкин Michael Miller

«У них есть много игроков, которых нужно подписать, и они готовы к ограничениям. Прямо сейчас это 50 на 50», — сказал Даливан.

В 2013 году Малкин подписал с «Питтсбургом» восьмилетний контракт на общую сумму $76 млн. Соглашение начало действовать с сезона 2014/15, его срок истекает в июле 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент по хоккейным операциям «Питтсбурга» Брайан Бурк заявил, что Малкин покинет клуб, если не согласится на разумные условия контракта.

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