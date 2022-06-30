Нью-Йорк, США, 30 июня, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Заявление Совета Безопасности ООН, которое было подготовлено Россией и в котором содержалось осуждение недавнего авиационного удара Израиля по аэропорту Дамаска, заблокировали страны Запада. Об этом 30 июня заявил на заседании СБ ООН первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

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«Сожалеем, что из-за политизированной и предвзятой позиции западных делегаций подготовленный нами проект заявления СБ для прессы был заблокирован. Вновь и вновь убеждаемся, насколько ваши политизированные подходы отражаются на ваших принципах», — сказал он.

При этом РИА Новости уточняет, что, по его данным, заблокированное западными странами заявление содержало осуждение авиаудара Израиля по аэропорту столицы Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что неизвестные совершили нападение на автомобиль сирийских правительственных войск в провинции Дераа на юге страны.