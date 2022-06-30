Британские военные инструкторы довольны своими украинскими учениками
Лондон, 30 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Сотни украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Великобритании, в том числе по использованию реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые британское правительство поставляет для противодействия российским войскам, сообщает 30 июня Reuters.
СМИ были приглашены для съемок во время учений в Солсбери в рамках программы подготовки, в которой участвуют более 450 украинских военных. Также были продемонстрированы системы РСЗО.
В рамках широкомасштабной поддержки Запад предоставляет Украине всё более совершенные системы вооружений, поэтому возникла необходимость обучить украинские войска их применению.
Ранее в июне во время неожиданного визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «большим другом», объявил о проведении отдельной учебной операции для украинских войск, в рамках которой могут проходить подготовку до 10 000 солдат каждые 120 дней.
Британские инструкторы высоко оценили настрой своих украинских коллег.
«Вначале, как можете себе представить, они проявили большую охоту и требовательность, но по мере того, как они приспосабливались и привыкали к тому, что могут управлять системой, стало поспокойнее», — сказал капитан Королевских артиллерийских войск Джеймс Олифант.