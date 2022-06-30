Донецк, , 08:51 — REGNUM Город Ясиноватая, а также населенные пункты Гольмовский, Верхнеторецкое, Доломитное и Александровка в Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны украинскими нацистами. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксированы в 06:10 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, указывается, что в 07:32 киевские боевики выпустили три снаряда калибра 122 мм по Гольмовскому, в 07:50 — 15 ракет из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по Верхнеторецкому и в 08:00 — три мины калибра 120 мм по Доломитному.

Также уточняется, что в 08:20 вооруженные украинские формирования обстреляли Александровку, выпустив по ней семь снарядов калибра 122 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни на защиту Донбасса от неонацистов готовится отправиться очередная группа добровольцев.