Москва, 30 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. На пути обезумевшего Запада встал не Китай, а Россия, которая несмотря на 30 лет попыток ее разложить продолжает строить из себя, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Цитата из т/п «Первая студия». Первый канал Сергей Кургинян

«Теперь там, на Западе, наконец-то нашлась эта Россия. Вдумайтесь, русские опять оказались на острие. А почему не Китай? А потому что это Русь! Ее 30 лет там убалтывали под западные стандарты, ее рихтовали, размягчали, опьяняли всеми этими комфортами, а она осталась тем, что есть. Она ставит из себя. Она говорит: «Все несправедливо, все не так, ты что делаешь? Гегемония, в натуре». И все раз, и туда. И эта ситуация очевидным образом все хочет разворачиваться. И кто ее хочет тормозить? Какой-нибудь итальянский лидер богодельни?», — заявил Кургинян.

По его словам, все эти лидеры не могут сделать ничего, кроме как принимать участие в милитаризации. Германия и Япония будут милитаризироваться, то есть будет пересмотр итогов Второй мировой войны, Ялтинско-Потсдамского мира. А если пересмотр итогов произойдет, то выиграет от этого только глобальный нацизм.