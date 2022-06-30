Дзун-Хемчикский район, Тува, , 08:47 — REGNUM На территории Тувы по данным на утро 30 июня действует девять очагов природных пожаров в шести районах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Лесные пожары в Туве Служба ГО и ЧС Тувы

Общая площадь, пройденная огнём, составляет 342 га, в том числе 284 лесной.

В ведомстве добавили, что в Дзун-Хемчикском районе в четверг ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, на территории Чеди-Хольского, Кызылского, Каа-Хемского и Эрзинского районов — 4 класса.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 июня в республике вновь объявлен особый противопожарный режим. Это сделано в связи с установлением жаркой и безветренной погоды.