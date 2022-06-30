Осло, , 08:47 — REGNUM Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что действия Осло не нарушают договор о Шпицбергене от 1920 года. Об этом она сообщила Agence France-Presse.

Норвегия

«Норвегия не нарушает Договор о Шпицбергене», — заявила Хюитфельдт.

По ее словам, решение не выдавать разрешение на пропуск российских грузов «продиктовано санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. в Норвегии объяснили это действием антироссийских санкций. Вместе с тем речь идёт о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

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