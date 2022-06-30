Серов, Свердловская область, , 08:46 — REGNUM В Серове Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, насмерть сбившего ребёнка. Об этом сообщает старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

Уголовное дело

56-летнему гражданину вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека по неосторожности и сопряжено с оставлением места ДТП. В пресс-службе областного главка МВД добавили, что задержан он был 30 июня в 00:15 по местному времени. Он управлял автомобилем своего сына, но в январе был лишён водительского удостоверения за пьяную езду.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 29 июня. Водитель насмерть сбил ребёнка и скрылся.

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