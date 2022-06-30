Москва, , 08:45 — REGNUM Западу нужна эскалация ситуации на Украине хотя бы потому, что ему нужен враг в лице России, без которого он жить не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

Запад хочет эскалации конфликта на Украине с Россией по двум причинам. Первая причина — появился, наконец, у блока НАТО и коллективного Запада полноценный враг, о котором они так мечтали. Благодаря можно с упоением поносить Россию и всю русскую культуру, выйдя из состояния, когда врага нет.

«Если это состояние такое, так зачем кому нужно смягчение на Украине? Нужны поставки, поставок должно быть больше, это все должно гореть, нужно мобилизовать инвалидов, слепых, одноногих, кого угодно, больше жертв, больше крови, такую технику, другую технику. Они в этом смысле почти сумасшедшие люди. Услышьте, пожалуйста, меня. Не надо рассматривать действия людей этих как Кащенко, но это все акцентуированные личности. И без понимания этого психологического обстоятельства, политические обстоятельства нельзя просчитать», — заявил Кургинян, добавив, что достаточно посмотреть на их глаза.

Касательно президента Украины Владимира Зеленского, то ему с неба валятся миллиарды долларов, которые он со своей элитой разворовывают. Ему поставляют оружие, они его продают на сторону во все бандитские страны миры. И, помимо этой халявы, ему Запад рассказывает, как он поддерживает «свободолюбивый украинский народ».