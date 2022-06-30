Западом правят полусумасшедшие люди, жаждущие войны с Россией — Кургинян
Москва, 30 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Западу нужна эскалация ситуации на Украине хотя бы потому, что ему нужен враг в лице России, без которого он жить не может, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Объективно» на белорусском телеканале ОНТ.
Запад хочет эскалации конфликта на Украине с Россией по двум причинам. Первая причина — появился, наконец, у блока НАТО и коллективного Запада полноценный враг, о котором они так мечтали. Благодаря можно с упоением поносить Россию и всю русскую культуру, выйдя из состояния, когда врага нет.
Касательно президента Украины Владимира Зеленского, то ему с неба валятся миллиарды долларов, которые он со своей элитой разворовывают. Ему поставляют оружие, они его продают на сторону во все бандитские страны миры. И, помимо этой халявы, ему Запад рассказывает, как он поддерживает «свободолюбивый украинский народ».