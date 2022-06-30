Кишинёв, , 08:43 — REGNUM Партия «Действие и солидарности» (ПДС), которая является правящей в Молдавии с июля 2021 года, продолжает терять популярность. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, обнародованного исследовательской компанией iData.

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Согласно исследованию, на вопрос о предпочтениях на парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье, ПДС назвали 22,6% респондентов, что на 2,5 процентных пункта меньше, чем месяц назад.

При этом Блок коммунистов и социалистов (БКиС), который с мая лидирует в опросах общественного мнения, выбрали 26,3% участников опроса, что на 0,5 процентных пункта больше, чем месяц назад. За партию «Шор» высказались 12,8%.

Если бы данные, полученные при опросе, были итогами на выборах, то БКиС получил бы 43 места в парламенте (на пять больше, чем есть сейчас), ПДС — 37 мест (на 26 меньше), а «Шор» — 21 (на 15 больше).

Опрос проводили с 15 по 23 июня. В нём приняли участие 1095 человек. Погрешность оценивается на уровне 2,9%.

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