Ульяновск, 30 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области потушили ещё несколько возгораний сухой травы. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

По данным ведомства, 29 июня в регионе произошло три травяных пожара. Общая площадь возгорания составила 0,411 гектара.

Спасатели отмечают, что неосторожное обращение с огнём может стать причиной «катастрофических последствий», в том числе гибели людей. В ведомстве напоминают, что огонь с сухой травы может перекинуться на жилые дома и лесные массивы, став причиной серьёзного пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня в Ульяновской области потушили девять загораний сухой травы на площади 2,188 гектара.