Грозный, , 08:41 — REGNUM Из Чечни на защиту Донбасса от неонацистов готовится отправиться очередная группа добровольцев. Отряд сформирован из сотен представителей различных субъектов России, прибывших в Чечню для отправки в зону спецоперации. Добровольцев 29 июня проводил глава республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Government.ru

Он сказал слова напутствия бойцам, которые оставили свои дома ради достижения общей цели — освобождения Украины от нацизма и милитаризма. Как напомнил Кадыров, в свое время Чечня смогла освободиться от банд международных террористов. И тогда, и сейчас у тех, кто их направил, одна цель — ослабить Россию.

«Сегодня в Российском университете спецназа я с большим удовольствием встретился с очередной группой добровольцев, готовящихся выехать в зону проведения специальной военной операции в Донбассе. Я рассказал бойцам о том, в каких целях проводится СВО и чего добивается наш верховный главнокомандующий Владимир Путин. Ни для кого не секрет, что цели исключительно благородные и заключаются они в защите. Мы защищаем себя, свои ценности и всех жителей братских республик», — рассказал Кадыров в своем Telegram-канале о встрече с добровольцами.

Он подчеркнул, что сила России кроется не в оружии и технике, а «в её доблестных и самоотверженных сынах, готовых стоять на защите своего Отечества до последнего вздоха».

Напомним, в Чечне на базе Российского университета спецназа подготовлены уже несколько групп добровольцев из представителей разных регионов России. После прохождения ускоренного курса обучения они отправляются в Донбасс для участия в спецоперации.

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