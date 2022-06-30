Кадыров проводил в Донбасс очередной отряд добровольцев
Грозный, 30 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Из Чечни на защиту Донбасса от неонацистов готовится отправиться очередная группа добровольцев. Отряд сформирован из сотен представителей различных субъектов России, прибывших в Чечню для отправки в зону спецоперации. Добровольцев 29 июня проводил глава республики Рамзан Кадыров.
Он сказал слова напутствия бойцам, которые оставили свои дома ради достижения общей цели — освобождения Украины от нацизма и милитаризма. Как напомнил Кадыров, в свое время Чечня смогла освободиться от банд международных террористов. И тогда, и сейчас у тех, кто их направил, одна цель — ослабить Россию.
Он подчеркнул, что сила России кроется не в оружии и технике, а «в её доблестных и самоотверженных сынах, готовых стоять на защите своего Отечества до последнего вздоха».
Напомним, в Чечне на базе Российского университета спецназа подготовлены уже несколько групп добровольцев из представителей разных регионов России. После прохождения ускоренного курса обучения они отправляются в Донбасс для участия в спецоперации.