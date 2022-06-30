Амстердам, 30 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Как минимум десять человек из числа участников акций протестов фермеров против нового закона были арестованы на востоке Нидерландов. Об этом 29 июня сообщило издание NU. nl.

Поль Сезанн. Фермер. 1891

Протестующие были арестованы по подозрению в причастности к блокировке автодорог, участию в попытке непредумышленного убийства и в насилии. Кроме того, сообщается, что бургомистр города Хардервейка Джон Берендс объявил о чрезвычайном положении в одном из районов города, где проживает министр природы и азота Нидерландов Христанна ван лер Вал-Зеггелинк.

Отмечается, что бунтующие фермеры перекрыли автотрассу, ведущую в город, и ворвались во двор дома, где проживает министр Христианна ван дер Вал. В знак протеста фермеры подкатили ко двору министра и опорожнили там цистерну с навозной жижей.

Кроме того, фермеры уничтожили одну из машин полиции, а также вступали в стычки с полицейскими, потеснив их на время из того района города, где проживает министр. После введения в действие режима ЧП полиция получила особые полномочия и производит обыски и аресты подозреваемых в противоправных действиях.

Напомним, что протесты фермеров в Нидерландах начались после намерения властей принять новый законопроект, который нацелен на сокращение выбросов и из-за него фермеры уже не смогут использовать основную сельхозтехнику — тракторы. Протесты проходят по всей стране, фермеры перекрывают автодороги, заваливают отходами сельхозпроизводства административные здания, а к зданию парламента страны аграрии привели стадо коров и стали угрожать отправить их на скотобойню в случае принятия нового закона.