Стокгольм, 30 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что королевство будет следовать национальному законодательству и международным нормам и не собирается экстрадировать своих граждан в Турцию. Об этом глава шведского правительства сказала 29 июня в интервью телеканалу CNN.

Socialdemokraterna. se Магдалена Андерссон

Речь идет о передаче Анкаре членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Андерссон добавила, что тем, кто «не причастен к террористической деятельности, не стоит беспокоиться».

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что Анкара требует от Финляндии и Швеции передачи 33 представителей РПК и FETO.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня лидер шведской «Партии зеленых» Пер Болунд заявил, что хотел бы узнать, стоила ли того цена, которую заплатила Швеция, чтобы стать войти в НАТО.

Читайте также: В Швеции лидер «Зеленых» раскритиковал соглашение с Турцией