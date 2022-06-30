Джакарта, 30 июня, 2022, 08:38 — ИА Регнум. После визита на Украину президент Индонезии Джоко Видодо вернулся в Польшу, чтобы затем отправиться в Москву, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

Отправившись специальным поездом с центрального вокзала Киева ровно в 19:00 по местному времени, президент Индонезии и его окружение прибудут на станцию Пшемысль в Польше. С железнодорожного вокзала президент отправится прямо в международный аэропорт, чтобы вылететь в Москву.

Президента Индонезии ждут в Москве 30 июня, запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность и благодарность за визит президента Индонезии Джоко Видодо на Украину.