Питтсбург, США, , 08:37 — REGNUM Российский хоккеист Евгений Малкин покинет «Питтсбург Пингвинз», если не согласится на разумные условия контракта. Об этом 30 июня заявил президент по хоккейным операциям клуба Брайан Бурк.

Евгений Малкин

Бурк прокомментировал ситуацию с контрактами Малкина и канадского защитника Криса Летанга.

«Мы хотим их вернуть, но они должны вернуться на разумных условиях, иначе этого не произойдёт», — приводит слова Бурка официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Он добавил, что условия подписания новых контрактов с Малкиным и Летангом должны иметь смысл и не оставить клуб со связанными руками.

Малкин и Летанг могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.

Напомним, Малкин и Летанг выступают за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды они трижды выигрывали Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

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