В «Питтсбурге» рассказали, при каких условиях Малкин покинет клуб
Питтсбург, США, 30 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Российский хоккеист Евгений Малкин покинет «Питтсбург Пингвинз», если не согласится на разумные условия контракта. Об этом 30 июня заявил президент по хоккейным операциям клуба Брайан Бурк.
Бурк прокомментировал ситуацию с контрактами Малкина и канадского защитника Криса Летанга.
«Мы хотим их вернуть, но они должны вернуться на разумных условиях, иначе этого не произойдёт», — приводит слова Бурка официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Он добавил, что условия подписания новых контрактов с Малкиным и Летангом должны иметь смысл и не оставить клуб со связанными руками.
Малкин и Летанг могут стать неограниченно свободными агентами 13 июля.
Напомним, Малкин и Летанг выступают за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды они трижды выигрывали Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).