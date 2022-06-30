Томск, , 08:37 — REGNUM В Томске правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, в результате которого пострадал малолетний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по Томской области.

В Томские сбили ребёнка на самокате УМВД по Томской области

По предварительным данным, вечером 29 июня восьмилетний мальчик, катаясь на самокате во дворе дома, выехал на проезжую часть. В этот момент его сбил водитель автомобиля Chevrolet Lacetti.

«В результате происшествия 8-летний мальчик-пешеход доставлен в медицинское учреждение для осмотра», — отметили в ведомстве.