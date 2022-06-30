Донецк, 30 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. При обстреле украинскими боевиками населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадали два мирных жителя. Об этом 30 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о двух пострадавших гражданских лицах — мужчины 1995 г. р. и женщины 1950 г. р. в результате обстрела ВФУ н. п. Александровка по адресу: ул. Ленина, 265», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что специальная военная операция России на Украине нацелена на освобождение Донбасса.