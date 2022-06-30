Москва, 30 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В ближайшие годы в Москве планируется построить вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров, сообщается на портале мэра столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вертолет

Так, в 2022 году появится вертолетные площадки на территории института им. Склифосовского, вблизи от корпусов больницы им. Боткина, больницы им. Вересаева и больницы им. Буянова.

Также вертолетная площадка предусмотрена в проекте многопрофильного корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира. В 2021 году была введена в эксплуатацию вертолетная площадка на территории медцентра «Коммунарка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве построят пять новых больничных корпусов.

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