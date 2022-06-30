Омск, , 08:36 — REGNUM Житель Омска обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) знакомого из-за громкой музыки. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июня в прокуратуре Омской области.

Нож Mr Seb

Прокурор Кировского административного округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против 41-летнего омича.

Установлено, что в апреле 2022 года мужчина распивал спиртное в своей комнате в коммунальной квартире с двумя знакомыми. В какой-то момент фигурант дела и 39-летний потерпевший поссорились из-за громкости включенной музыки. Злоумышленник взял со стола кухонный нож и ударил собутыльника в грудь.

Медикам удалось спасти пострадавшего. Обвиняемый в ходе следствия вину не признал. Он заявил, что после распития спиртного уснул, а когда проснулся, у его собутыльника уже было ранение. Однако потерпевший и свидетель дали показания, подтверждающие виновность омича.

По данным прокуратуры, ранее 41-летний житель Омска неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступление против личности.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Омска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 65-летний мужчина обвиняется в убийстве своего собутыльника.

Читайте также: Пожилой уралец убил собутыльника и несколько дней хранил тело дома