Якутск, 30 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Во время полёта по Якутии воздушное судно Ми-8 зацепилось за дерево, и это стало причиной его крушения. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, сообщило ЯСИА.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

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«Вертолёт при посадке зацепил дерево — садиться приходилось в непролазной тайге. При этом пилоты проявили мастерство и спасли жизнь экипажа и пассажиров», — отметил Владимир Сивцев.

Он подчеркнул, что не стоит искать закономерность между тремя авиапроисшествиями на территории республики за последние десять дней. Все упавшие воздушные суда были разными, и принадлежали различным авиакомпаниям.

«Здесь преждевременно говорить о какой-то закономерности, ждём выводы проверок», — сказал Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне объясняют крушение трёх воздушных судов за десять дней на территории республики их изношенностью. 21 июня с радаров в регионе пропал самолёт Ан-2, его до сих пор не нашли, 22 июня — Ан-30. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Якутии 29 июня.