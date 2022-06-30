В Якутии назвали причину жёсткой посадки вертолёта Ми-8
Якутск, 30 июня, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Во время полёта по Якутии воздушное судно Ми-8 зацепилось за дерево, и это стало причиной его крушения. Об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, сообщило ЯСИА.
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Он подчеркнул, что не стоит искать закономерность между тремя авиапроисшествиями на территории республики за последние десять дней. Все упавшие воздушные суда были разными, и принадлежали различным авиакомпаниям.
Как сообщало ИА REGNUM, якутяне объясняют крушение трёх воздушных судов за десять дней на территории республики их изношенностью. 21 июня с радаров в регионе пропал самолёт Ан-2, его до сих пор не нашли, 22 июня — Ан-30. Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Якутии 29 июня.