Вашингтон, 30 июня 2022, 08:34 — REGNUM Китай якобы тайно оказывает России помощь в спецоперации на Украине, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению американского генерального контролёра Джин Додаро, «угроза национальной безопасности» США со стороны России и Китая, а также ещё нескольких стран якобы продолжает увеличиваться.
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