Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Китай якобы тайно оказывает России помощь в спецоперации на Украине, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, выступая в рамках дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности, организованной на площадке Google.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что мы наблюдаем, так это то, что Китай за кулисами помогает России различными способами. Иногда это более очевидно, а иногда — менее очевидно», — сказала она, отвечая на вопрос о признаках материальной поддержки России со стороны Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению американского генерального контролёра Джин Додаро, «угроза национальной безопасности» США со стороны России и Китая, а также ещё нескольких стран якобы продолжает увеличиваться.

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