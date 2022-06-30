Доха, , 08:31 — REGNUM Непрямые переговоры в столице Катара между Ираном и США о возобновлении ядерной сделки 2015 года завершились «без какого-либо прогресса», заявил представитель госдепартамента США вечером 29 июня, как передает агентство France-Presse.

АЭС в Бушере. Иран Hossein Ostovar

Встреча в Дохе была попыткой возобновить затянувшиеся переговоры при посредничестве Европейского союза о возвращении к соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Встреча проходила в одном из отелей Дохи, а делегацию США возглавлял специальный посланник Роберт Мэлли. О ее сроках официально не сообщалось, но вечером 29 июня представитель Госдепартамента США заявил, что «непрямые переговоры в Дохе завершились».

«Хотя мы очень благодарны ЕС за старания, мы разочарованы тем, что Иран в очередной раз не смог позитивно отреагировать на инициативу союза, и поэтому никакого прогресса достигнуто не было», — сказал представитель США AFP.

Координатор переговоров с европейской стороны Энрике Мора ранее заявил, что стороны провели «два интенсивных дня непрямых переговоров» в Дохе, которые «пока не привели к прогрессу», к которому стремилась команда ЕС.

«Мы будем продолжать работать с еще большей настойчивостью», — заявил он в соцсети, где также опубликовал фотографию со своей встречи с главным переговорщиком Ирана Али Багери.

Стороны «обменялись мнениями и предложениями по оставшимся вопросам», сказал представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

Источник в ЕС сообщил AFP, что переговоры, которые проходят за две недели до того первого официального визита в регион президента США Джо Байдена, должны были продлиться несколько дней.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД: Иран готов к хорошей, прочной и устойчивой сделке