Якутск, , 08:31 — REGNUM Количество пострадавших в результате жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Республике Якутия увеличилось до 17. Об этом 30 июня сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«После оказания необходимой медицинской помощи на месте 17 пострадавших эвакуированы в республиканскую больницу №2-ЦЭМП», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что у двоих из этого числа крайне тяжёлое состояние, у остальных — тяжелой и средней тяжести, все пациенты получают всё необходимое лечение в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту упавшего в Якутии Ми-8 было 23 человека, из которых пострадали 15.