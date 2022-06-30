Томск, , 08:29 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёхлетнего ребёнка при пожаре в квартире жилого дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возгорание произошло в Томске 29 июня.

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По предварительным данным, при тушении пожара спасатели нашли в квартире мальчика с признаками отравления угарным газом. Пожарные вынесли его из квартиры, но спасти ребёнка не удалось — он скончался в машине скорой помощи. Следователи в настоящее время выясняют обстоятельства происшествия.

«Произведён осмотр места происшествия, назначены судебные медицинская и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в ведомстве.

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