Москва, , 08:41 — REGNUM Китайская компания Honor, которой ранее владела Huawei, приостановила официальные поставки смартфонов в Россию. Об этом пишет 30 июня газета «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке.

Смартфон Huawei серии Honor Janitors

Производитель не делал официальных заявлений об уходе с российского рынка. Источники газеты отмечают, что поставки прекратились ещё в марте. На запрос издания в компании не ответили.

В настоящее время Honor ищет партнёров для ввоза в Россию смартфонов через параллельный импорт. Переговоры идут в Армении и Грузии, уже есть договорённости в Узбекистане.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — рассказал один из собеседников издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт товаров в РФ. Это означает, что товары можно ввозить и использовать в стране без согласия производителя или правообладателя.

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