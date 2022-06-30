Барнаул, 30 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. К сентябрю 2022 года в Алтайском крае будет построено 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), сообщает 30 июня региональный минздрав.

Adm44.ru ФАП

По результатам состоявшегося электронного аукциона определена подрядная организация для строительства — ООО «МильСтрой-Сибирика». Общая стоимость работ по контракту составляет 149,3 млн. рублей.

В настоящее время подрядчик приступил к подготовительным работам во всех населенных пунктах, где планируется построить ФАПы. В Алейском и Заринском районах начаты работы по устройству фундамента, в Волчихинском районе выполнен фундамент здания ФАПа, проводятся работы по монтажу наружных сетей водоснабжения и водоотведения.

Срок завершения работ по контракту — конец августа 2022 года.

Новые ФАПы представляют собой одноэтажные здания, площадью 72,51 кв. м, включающие процедурный кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарственных средств, санузел и подсобные помещения. Кроме того, фельдшерско-акушерские пункты будут оснащены новым оборудованием и мебелью.

Всего в 2022 году запланировано возвести 18 новых ФАПов, 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. Новые объекты построят в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Села, в которых они появятся и участки под строительство, были определены еще в прошлом году.

По остальным четырем ФАПам, запланированным к строительству на текущий год, конкурентные процедуры уже находятся в стадии завершения.

Строительство ФАПа в с. Осколково Алейского района уже закончено, ведется его регистрация в краевую собственность и в скором времени в нем начнется прием пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы на рынке стройматериалов и другие внешние факторы, возникшие из-за антироссийских санкций, не повлияли на работу по возведению объектов социальной сферы в Алтайском крае.

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