Сеул, 30 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост налоговых поступлений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

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Согласно опубликованным данным, с января по май текущего года в государственную казну поступило 196,6 трлн вон (~$151,2 млрд), что на 34,8 трлн вон (~$26,7 млрд) или 21,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доход от подоходного налога вырос на 17,6%, до 60,7 трлн вон (~$46,7 млрд), корпоративного налога — на 60,7%, до 60,9 трлн вон (~$46,8 млрд). Однако доход от транспортного налога, напротив, сократился на 34,3%, до 5 трлн вон (~$3,8 млрд), а налога на операции с ценными бумагами — на 34,3%, до 3,2 трлн вон (~$2,4 млрд).