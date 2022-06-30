Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM Екатеринбуржцы жалуются на штрафы за ложное превышение скорости. Платить якобы приходится даже тем, кто едет со скоростью менее 40 километров в час, сообщает E1.ru со ссылкой на местного жителя.

Камеры видеофиксации нарушений ПДД Avtouragan.ru

Камеру, фиксирующую превышение скорости, установили на улице Трактовой недалеко от остановки общественного транспорта «Лесничество» в Екатеринбурге. Местные жители считают, что камера неисправна. Пожаловаться на факт неисправности можно а городское УГИБДД, однако доказать, что водитель не превышал скорость, будет очень сложно.

Автомобилисты нашли выход из ситуации. Чтобы избежать штрафа, они объезжают место с камерой через соседний двор. При этом в УГИБДД подчеркнули, что камера работает исправно.